Evler sahneye dönüşüyor

Yeni nesil sanatçıları destekleyen Red Bull Warm Up bu yıl tamamen dijital bir formatla geri dönüyor. Proje, müziğe ilgili ve özgün müzik üreten herkese şans tanıyor. Kendi bestelerini ve performanslarını bir video aracılığıyla gösterecek olan katılımcılar, 3 Haziran 2020 tarihine kadar projeye başvurabilecek.

Müziğine güvenen herkesin mutlaka katılması gereken proje Red Bull Warm Up için başvuru dönemi başladı. Yeni nesil sanatçıları ve müzik türlerini destekleyen Red Bull Warm Up son yedi yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek veriyor. Ancak tek bir farkla Bu yıl proje yalnızca online olarak olarak yürütülüyor. Böylece Red Bull Warm Up, yeteneğine güvenen ve müziğinin sınırları aşması gerektiğine inanan yetenekler için daha ulaşılabilir bir platforma dönüşüyor.

Son başvuru tarihi: 3 Haziran 2020

Katılımcılardan kendi bestelerini maksimum 4 dakikada sergileyecekleri bir video çekmeleri bekleniyor. Performansın özgün olmasını sağlayacak hayalgücü ise sınırlandırılmıyor. Video ile gerçekleşecek başvurular 3 Haziran 2020 tarihine kadar RedBull.com/Warmup adresi üzerinden yapılacak. Türkiye’nin her yerinden halk oylaması ile seçilen en iyi 10 müzisyen ya da grup finale kalacak. Jüri seçiminin ardından seçilen 1 müzisyen ya da 1 grup ise kendi video klibine kavuşacak.