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Gündem Evlenecekler dikkat! Yeni uygulama bugün başlıyor
Gündem

Evlenecekler dikkat! Yeni uygulama bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesi SMA taraması uygulamasının bugün itibariyle başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 10:13:00 -
Evlenecekler dikkat! Yeni uygulama bugün başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor." paylaşımında bulunarak, "27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN." açıklamasında bulundu.

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