Evlenecek gençlere kredi desteği! Aile ve Gençlik Fonu kuruluyor

Teklife göre, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

AİLE VE GENÇLİK FONU KURULUYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracaklarını belirtti.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştığını bildirdi.

Petrol, doğal gaz ve maden gelirleriyle kurulan Aile ve Gençlik Fonu ile gençlerin yuva kurmasını kolaylaştıracaklarını kaydeden Göktaş, "Ayrıca fon aracılığıyla gençlerin girişimlerine, gelişimlerine ve sosyal risklerden korunması projelerine de destek olacağız. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğuyla alınacak. Bakan yardımcıları ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek.

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Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacak.

Fonun giderlerini ise yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki teşvik, hibe, destek, kredi ile teminatlar için ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılan tutarlar, bunlardan kaynaklı hizmet bedeli ücret ve komisyonlar, fonun kaynaklarının yönetimi ve yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler kapsamındaki giderler ile diğer operasyonel giderler oluşturacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI GENÇLİĞİN YÜZYILI YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bugünü tarihe not edelim. Bugün gençlerimiz ve gelecek nesillerimiz için güzel bir tohum attık. Muhalefetin itirazlarına rağmen Aile ve Gençlik Fonu Genel Kurul'da oy çokluğu ile kabul edildi. Aile ve Gençlik Fonu bizzat gençlerden gelen talepler neticesinde ortaya çıkmış bir çalışmadır. Fonla birlikte genç kardeşlerimiz ilk etapta evlilik kredisinden faydalanabilecek ve ardından fon gençlerin gelişim ve girişimlerini destekleyecek projeleri de kapsayacaktır. Bizler gençlerin talep ve ihtiyaçlarını Meclis kürsüsünden dile getirmeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı gençliğin yüzyılı yapmak için çalışacağız. Ülkemize hayırlı, gençlerimize armağan olsun.