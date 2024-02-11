  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AB büyük bir adım attı: mali kurallar görücüye çıkacak! Güncelliyor, çok konuşulacak açıklama

Yunanistan, İtalya, Fransa'da: Çiftçilerin tarımsal üretimi: Şok protestosu devam ediyor! Gündeme düştü

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Yeniay hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu

Araç sahipleri dikkat, Türk Hava Yolları'da! Yerli ve milli 'TOGG' hakkında önemli bilgiler sızdırıldı: 6 adet...

Ekrem İmamoğlu, emniyetten önce bu bilgileri nereden aldı? Sosyal medyada büyük tepki çekti

Ali Mahir Başarır protesto edilince kendinden geçti: Atın bu trolleri dışarı

İspanya, bunu talep etti, üstünü çizdi: İsrail'in saldırılarını peş peşe kınadı! Bu mesajı geçtiler

F-35 savaş uçakları için motor problemi: uçak sorunları 2029’a kaldı diyerek dünyaya duyurdu!

Murat Kurum'dan adrese teslim gönderme: Bedeni İstanbul’da ancak ruhu başka yerlerde gezenlerden olmayacağız

Türkiye ile BAE arasında yeni sayfa: laboratuvar ekipmanlar alacaklar! BAE'nin Türkiye'yi seçeceği belirtildi!
Gündem Evlenecek gençlere büyük müjde!
Gündem

Evlenecek gençlere büyük müjde!

Yeniakit Publisher
2024-02-11 09:35:00 - 2024-02-11 09:37:59
Evlenecek gençlere büyük müjde!

Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fon'dan aile kurmak isteyen ve projelerini hayata geçirmek isteyen gençler yararlanacak. Başvurular 15 Şubat'ta başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Fonu'nda sona gelindi. 2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla evlenecek çiftlere kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından resmiyet kazandı.

 

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Aile ve Gençlik Fonu’nun uygulamasına yönelik yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı. Evlenecek gençleri heyecanlandıran 150 bin lira değerindeki faizsiz kredide sona gelindi. Başvurular 15 Şubat’tan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "aile.gov.tr" internet sitesinden alınmaya başlayacak.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİ İLLERDE

Uygulama ilk olarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda evlilik hazırlığında olan gençlere faizsiz 150 bin TL kredi desteği verilecek. Destekle özellikle deprem bölgesindeki gençlerin evlilik yolundaki harcamalarının karşılanmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Belirlenecek yaş kriterlerine göre verilecek desteğin kapsamı ve ayrıntıları, Meclis'teki görüşmelere göre şekillenecek.

Aile ve Gençlik Fonu, yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek. Yönetim kurulu, fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce böyle bir evlilik ilanı görülm
Daha önce böyle bir evlilik ilanı görülm

Yaşam

Daha önce böyle bir evlilik ilanı görülm

Erken yaşta evlilik tartışması: İkiye bölündüler… Bulgaristan'da AYM'ye başvurdular
Erken yaşta evlilik tartışması: İkiye bölündüler… Bulgaristan'da AYM'ye başvurdular

Dünya

Erken yaşta evlilik tartışması: İkiye bölündüler… Bulgaristan'da AYM'ye başvurdular

Yok böyle evlilik: Adam 103, kadın 49 yaşında
Yok böyle evlilik: Adam 103, kadın 49 yaşında

Dünya

Yok böyle evlilik: Adam 103, kadın 49 yaşında

Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı
Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Gündem

Sahte gelin çetesi! Evlilik hayaline 120 bin lira kaptırdı

Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı
Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı

Ekonomi

Bakan Göktaş faizsiz evlilik kredisine başvuru tarihi ve şartlarını açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Proje mükemmel.Tek eksiği var.YAŞ SINIRI OLMAMALI.Madem geri ödemesi var.Yaş sınırı olmadan evlenen herkes alabilmeli.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23