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Gündem Evlenecek çiftlere SMA taraması başladı
Gündem

Evlenecek çiftlere SMA taraması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan ve tedavisi çok pahalı olan SMA’nın önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde dün itibariyle başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 11:42:00 -
Evlenecek çiftlere SMA taraması başladı

GÖKSEL ÇAĞLAV  ANKARA

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde başladı. 27 Aralık tarihinde de laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” dedi.

SMA tanı sisteminin pilot olarak çalışılmaya başlandığı Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Akit’e yaptığı açıklamada, “Sağlık bakanlığı bu noktada önemli bir adım artarak erken tanı sistemine yöneldi. Bu konuda en yaygın kuruluş ASM’lerdir. Ancak ASM’lerdeki iş yükünün artmasına ilişkin bakanlığın ASM’lere yönelik sorunları da gidermesi gerekir. Burada ailelere de” ifadelerini kullandı.

AHEF Eğitim Komisyonu Başkanı Dr. Halil Aktaş ise uygulamanın, sağlık nesiller için atılan büyük bir adım olduğunu söyledi.

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