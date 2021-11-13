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Gündem Evlat nöbetine iki aile daha katıldı
Gündem

Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 16:09:00 -
Evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 803'üncü gününde sürüyor.

Çalışmaya gittiği Kırklareli'nden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Erhan için Hatay'dan gelen Ekrem-Aysel Artık çifti ve Kars'tan kandırılarak dağa götürülen lise son sınıf öğrencisi evlatları O.G. için gelen baba H.G. ile anne S.G. de oturma eylemine dahil oldu.

Aysel Artık, aileleri televizyondan gördüğünü ve kendisinin de oğlu için oturma eylemine katıldığını söyledi.

"HDP'yi sorumlu tutuyoruz, onlar oğlumu kandırmıştır." diyen artık evladını istediğini belirtti.

"Oğlum sensiz olmuyoruz, evine dön"

Birçok çocuğun teslim olduğunu ve kendilerinin de oğullarına kavuşmayı dilediğini ifade eden Artık, "Oğlumun gelmesini istiyorum. Dört gözle yolunu gözlüyorum, her haliyle kabulüm, yeter ki oğlum evine dönsün. Oğlum sensiz olmuyoruz, evine dön. Nerede olursan ol, devlete teslim ol. Devletimiz büyüktür." dedi.

Ekrem Artık da eyleme katılan bazı ailelerin çocuklarına kavuştuğunu ve kendisinin de aynı hayalle eyleme katıldığını söyledi.

"Çocuğumu da almadan buradan gitmeyeceğiz"

Artık, "Çocuğuma kavuşmadan da buradan gitmeye niyetim yok. Biz de nice aileler gibi mücadelemizi vereceğiz. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu da almadan buradan gitmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Artık, "Oğlum bunlara kanmayın, güvenlik güçlerine teslim ol. Evine dön. Annen, baban senin arkanda, seni burada bekliyoruz" diye konuştu.

 

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