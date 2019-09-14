Evlat nöbetine halk desteği yüzde kaç? Anket sonuçları açıklandı

Çocukları dağa kaçırıldığı için oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 11'nci gününde 28'e yükseldi. Gazeteci Nedim Şener, bugün konuyla ilgili önemli bir yazı kaleme aldı.

Diyarbakırlı annelere kamuoyu desteğini araştıran bir anketin sonuçlarını paylaşan Nedim Şener, "Türkiye’nin 45 yıllık PKK terörüyle mücadele tarihindeki en önemli olaylardan birisi annelerin HDP binası önündeki oturma eylemidir. Anneler bize sorunun ne olduğunu göstermektedir. Onları iyi dinleyin…" diye yazdı.

İşte o köşe yazısının ilgili bölümü;

- Annelere destek yüzde 63.7

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa çıkarılan acılı annelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki nöbeti sürüyor.

Oturma eylemine katılan ailelerin sayısı 25’i geçti. Hem eyleme katılanların sayısı hem de toplumdan aldıkları destek artarken, muhalefet parti yetkilileri akıl almaz yorumlar yapıyorlar.

CHP ve İP yalnızca HDP ile yerel seçimde oluşturdukları ve bir sonraki seçime kadar bozulmasını istemedikleri “ittifakı” sürdürmek adına, annelere HDP’yi değil “devleti” adres gösteriyorlar.

Her iki partinin de söylem birliği ile HDP’yi kollayan sözleri temas ve ittifakın sürdüğünü gösteriyor. Çocukları kaçırıldığında devlete başvurmuş kişilere, o suçun ortağı HDP yerine hâlâ devleti adres göstermeye dayalı söyleme halkı inandırabileceklerini sanıyorlar.

Ama sözleri polemikten öteye gitmiyor, bu tutumları “terörle mücadele tarihinde” utanılacak sayfalar olarak geçecek. Zaten sözlerinin toplumda bir karşılığı da yok.

Rakamlar konuşuyor

Optimar Araştırma Şirketi’nin 5-10 Eylül arasında 26 ilde toplam 1078 kişiyle yüz yüze yaptığı ankete göre; toplumun yüzde 63.7’si anneleri destekliyor. Yine toplumun yüzde 55’i PKK bağlantısı nedeniyle belediyelere kayyum atamasını olumlu karşılıyor.

Halkın, annelerin eylemine sessiz kalan ünlüler ve kendilerine “barış” akademisyeni diyenlere de mesajı var. Halkın yüzde 36.6’sı ünlülerin anneleri desteklemesi gerektiğini düşünüyor.

İşte o üç soru ve cevapları;

Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önünde oturma eylemi yapmalarını nasıl karşılıyorsunuz?

Destekliyorum.......................yüzde 63.7

Provokasyon olabilir..............yüzde 10.3

Umursamıyorum.....................yüzde 2.2

Devletin yapması gerekeni halk yapıyor...........................yüzde 1.8

Olay hakkında haberim yok.....Yüzde 1.5

Daha önce yapılması gerekirdi......yüzde 1.5

Fikrim yok............................yüzde 19.0