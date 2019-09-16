Evlat nöbetine bir anne daha katıldı!

Terör örgütü PKK tarafından kaçrılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 14'üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetine bugün bir anne daha katıldı. Çocuğunu geri isteyen Vahide Sunar, "Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz" diye isyan etti.

14 gündür çocuklarını beklediğini söyleyen Astsubay Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey de sayıların artığını desteklerin çoğaldığını kaydetti. Özbey, "Bugün 14’ünücü günümüz oldu, hala haber alamadık bekliyoruz. Çocuğumuzu istiyoruz biz çocuğumuzun peşindeyiz başka bir şey peşinde değiliz. Çocuğumuzu alıp buradan gitmeyi düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden bir haber bekliyoruz, bir an önce çocuklarımızı istiyoruz. Eyleme katılanların sayılar artıyor destekler çoğalıyor. Çocuğumdan haber almayalı 5 yıl oldu, dile kolay 5 yıl. Yüreğimiz ve ciğerimiz yandı" dedi.

Sunar, "Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz" diye konuştu.