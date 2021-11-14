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Aktüel Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı
Aktüel

Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çocukları HDP ve PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 804’üncü gününe girerken, dün iki ailenin daha eyleme katılmasıyla nöbet tutan aile sayısı da 242’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:15:00 -
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çalışmaya gittiği Kırklareli’nden 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Erhan için Hatay’dan gelen Ekrem-Aysel Artık çifti ile Kars’tan kandırılarak dağa götürülen lise son sınıf öğrencisi evlatları O.G. için gelen baba H.G. ile anne S.G. de oturma eylemine dahil oldu.

Seni burada bekliyoruz

Aysel Artık, aileleri televizyondan gördüğünü ve kendisinin de oğlu için oturma eylemine katıldığını söyledi. HDP’nin kandırdığı oğullarına kavuşmayı dilediğini ifade eden anne Artık, “Oğlumun gelmesini istiyorum. Dört gözle yolunu gözlüyorum, her haliyle kabulüm, yeter ki oğlum evine dönsün. Oğlum nerede olursan ol, devlete teslim ol. Devletimiz büyüktür” dedi.

Ekrem Artık da eyleme katılan bazı ailelerin çocuklarına kavuştuğunu ve kendisinin de aynı hayalle eyleme katıldığını aktardı.

Artık, “Çocuğuma kavuşmadan da buradan gitmeye niyetim yok. Çocuğumu kandıran HDP’den evladımı geri istiyorum. Oğlum bunlara kanmayın, güvenlik güçlerine teslim ol. Evine dön. Annen, baban senin arkanda, seni burada bekliyoruz” dedi.

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