Evlat nöbetindeki annelerden dağdaki evlatlara çağrı: Ceza yok, yeter ki gelin!

5 yıl önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk’u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. 10 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Taşçı, “Kars’tan geliyorum. 5 yıldır burada anne ve babalar eylem yapıyoruz. 10 yıldır Faruk’tan haber almadım, sağ mı ölü mü bilmiyorum. Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan gel devlete teslim ol. Ceza yok, hiçbir şey yok korkma. Kardeşlerin, baban evde seni bekliyor. 10 yıl değil, 20 yıl olsa da senin peşini bırakmayacağım. Burada seni bekliyorum” dedi.