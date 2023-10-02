Evlat nöbetindeki annelerden dağdaki evlatlara çağrı: Ceza yok, yeter ki gelin!
Terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunması için 3 Eylül 2019’da Türkiye’nin farklı kentlerinden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde evlat nöbeti başlatan ailelerin eylemi bin 490’ıncı gününe girdi. Yıllardır evlat hasretiyle yanan anneler bir kez daha evlatlarına kaçıp gelmeleri çağrısı yaptı.
5 yıl önce Kars’tan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, oğlu Faruk’u almadan hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. 10 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Taşçı, “Kars’tan geliyorum. 5 yıldır burada anne ve babalar eylem yapıyoruz. 10 yıldır Faruk’tan haber almadım, sağ mı ölü mü bilmiyorum. Eğer oğlum beni görüp duyuyorsan gel devlete teslim ol. Ceza yok, hiçbir şey yok korkma. Kardeşlerin, baban evde seni bekliyor. 10 yıl değil, 20 yıl olsa da senin peşini bırakmayacağım. Burada seni bekliyorum” dedi.