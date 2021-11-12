Evlat nöbetimize destek olan herkesten Allah razı olsun

Çocukları HDP ve PKK tarafından kaçırılan aileler, dün Diyarbakır’da teröre karşı, "Büyük Buluşma" adıyla yürüyüş düzenledi. Muş, Hakkari Van’da evlat nöbeti tutan ailelerle birlikte Türkiye’nin dört bir yanından annelere destek için gelen yüzlerce kişi, HDP İl Başkanlığı binası önünde başlayarak Turgut Özal Bulvarı'na yürüdü. Diyarbakır sokaklarını HDP ve PKK’ya karşı öfkeli sloganlarla inleten aileler ellerinde Türk bayrağı, çocuklarının fotoğrafı ile "Artık yeter, düşün yakamızdan", "Kürt-Türk kardeştir, HDP kalleştir", "Türkiye nöbette" yazılı dövizler taşıdı.

Hiçbir zaman kürtleri temsil etmediler

Sıcak, soğuk, salgın hastalık ve tehditlere aldırmadan 2 yıldır zorla dağa götürülen evlatları için nöbet tutan anneler, kendilerine destek veren herkese ve hemen her gün haberlerini sayfalarına taşıyan gazetemize teşekkür etti.

Oğlu Bayram için eylem yapan anne Ayten Elhaman, evlatlarını PKK için büyütmediklerini belirterek "Kız ve erkek çocuk fark etmeksizin 9-10 yaşındaki çocukları annelerin kucağından alıp dağlarda, taşlarda süründürüp ölüme gönderiyorlar. HDP'nin gerçek yüzünü artık bütün Türkiye gördü, bütün dünya da duysun. HDP, PKK bu halkın düşmanı, çocuklarımızın katilidir” dedi.

Elhaman, ilk günden bu yana kendilerine desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti. Oğlu Mehmet için gelen Sariye Tokay da Kürtçe, yaptığı konuşmada “HDP ve PKK hiçbir zaman Kürtleri temsil etmedi. Dünyaya yalan söylüyorlar. Kürtlerin yüreğini onlar yaktı” dedi.

Akit her zaman yanımızdaydı

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ ise, 6 yıldır evladının kokusuna hasret kaldığını belirterek “Hakkari’de ve Van’da nöbet tutan anneler de geldi. Devlet büyüklerimiz yine bizi yalnız bırakmadı. Akit Gazetesi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her zaman bize haberleriyle destek oldu. Artık bu ülkede teröre geçit yok. Bunu göstermek için yürüdük. Bizi yalnız bırakmayanlardan, bize inanan, destek olan herkesten Allah razı olsun. Çocuklarımızı kaçıranlar artık bu ülkede barınamayacaklar. Anneler olarak buna müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kendi çocukları Avrupa'da

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan Esmer Koç da kızının HDP'liler tarafından kaçırılarak terör örgütü PKK'ya verildiğini evladını geri istediğini söyledi. Koç “Pervin Buldan senin kızın Avrupa'da geziyor. Benim kızım dağda, taşta. Lanet olsun size” dedi.

Acılı annelerden Sevgi Çağmar da, birçok kentten kendilerine destek için insanların Diyarbakır’a geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi: “Ne kadar güçlü, kararlı olduğumuzu görsün, bir annenin evladı için neler yapabileceğini görsünler. Biz rahat uyumuyorsak onlar da rahat edemeyecek. Çocuklar gelene, terör bitene kadar nöbet devam edecek. 33 aile nöbet sayesinde çocuğuna kavuştu. Biz de birgün kavuşacağız. Kızım da anasına gelecek, vatanına dönecek.”