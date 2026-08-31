Evlat acısına dayanamadı: Oğlu kazada ölen baba kalp krizinden hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi’nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada, Asım Ayyıldız’ın (29) kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan otomobil, ardından ağaca çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Asım Ayyıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ayyıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Asım Ayyıldız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Oğlunun vefat haberini alan baba İsmail Ayyıldız ise acılı habere dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Baba İsmail Ayyıldız'ın da oğlunun peşinden hayatını kaybetti.