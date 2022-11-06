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Yerel "Evladımı HDP ve PKK için büyütmedim"
Yerel

"Evladımı HDP ve PKK için büyütmedim"

HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylemini sürdüren acı dolu baba, "Evladımı HDP ve PKK için büyütmedim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 16:03:00 -
"Evladımı HDP ve PKK için büyütmedim"

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da HDP İl Binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 161’inci gününde.

Evlatları hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak isteyen ailelerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Oğlunun 15 yaşındayken HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyleyen Süleyman Aydın, evladını almadan HDP il binasının önünden ayrılmayacağını söyledi.

Evladına 'teslim ol' çağırısında bulunan Aydın, "Oğlumu yaklaşık 7 yıldır terör örgütüne göndermişler. Burada evladımın dönmesi için mücadele veriyorum. Asla yılmayacağım ve evladımı HDP’den istiyorum. 18 yaşının altındaki çocuklar herhangi bir siyasi partiye üye olamaz diyorlar. Ama HDP’liler benim oğlumu kendi partilerine üye yaptı. Bu yaptıkları suçtur. HDP olmazsa PKK da olmaz. PKK’da biraz vicdan varsa evladımı bana gönderirler. Ben evladımı HDP ve PKK için büyütmedim. Oğlum beni duyuyorsan gel güvenlik güçlerine teslim ol. Bu vatansızlardan kaç gel." dedi.

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