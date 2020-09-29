Evladımı 17 yıl boyunca PKK ve HDP için beslemedim

Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, "Evladımın peşindeyim. 17 yıl PKK ve HDP'ye evlat beslemedim. Çocuğumu versinler" dedi.

Gelenlerin hepsi mutlu sen de gel anneni mutlu et

Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Üçdağ, "Oğlum, beni duyuyor ve görüyorsan güvenlik güçlerimize teslim ol. 17 evladımız geldi, anne ve babasına kavuştu. Hepsi mutlular. Sen de gel bu mutluluğu annene yaşat. Annenin ciğerine su serp. Senin gelmeni istiyorum" diye konuştu. Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetine devam eden Süleyman Aydın da oğlunu HDP'lilerden istediğini söyledi. Aydın, "HDP milletvekillerinde birazcık vicdan varsa çocukları nasıl dağa götürmüşlerse öyle de getirsinler. Eylemimize kararlıyız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Oğlum, güvenlik güçlerine teslim ol. 17 evladımız güvenlik güçlerine teslim oldu. Hepsi anne ve babalarına kavuştu. Oğlum gel ve bu hasretlik bitsin artık" ifadelerini kullandı.