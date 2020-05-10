Evladı vatan nöbetindeki anneler canlı konserle moral buldu

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Oğlu, Konya'da jandarma personeli olarak görev yapan anne Nimet Yeşil, Ahde Vefa Platformu tarafından asker annelerine özel düzenlenen online konser ile oğlunun gönderdiği çiçek ve şiirle Anneler Günü'nü kutladı.

Anneler Günü dolayısıyla Ahde Vefa Platformu Başkanı Nuran Kırlak'ın koordinesinde, çocukları asker ocağında olan annelere yönelik video konferans yöntemiyle konser düzenlendi.

Moderatörlüğünü Taner Akkuş ile Handan Musaoğlu'nun yaptığı etkinliğe bağlanan sanatçılar Murat Kurşun, Aydın Aydın, Şafak Sönmez, Aynur Güneş, bestekar Ömer Faruk Güney türküler söyledi, şaire Elif Özallı şiirler okudu. Komedyen Mülayim Çimen ise taklitleriyle asker annelerine neşeli anlar yaşattı.

Etkinlik kapsamında bazı sanatçılar da çektikleri videolarla tüm annelerin gününü kutladı.



Konya İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yeşil'in Ankara'da yaşayan annesi Nimet Yeşil de konseri canlı takip edenler arasındaydı.

"Değme Felek" türküsü için istekte bulunan Yeşil, zaman zaman şarkılara da eşlik etti.

- Oğlunun sürprizi duygulandırdı

Bu özel günde düzenlenen online konser ile moral bulan Nimet Yeşil'e Konya'daki asker oğlundan da bir sürpriz geldi.

Jandarma Uzman Çavuş Yakup Yeşil, gönderdiği çiçek ve kaleme aldığı şiirle, annesine yanında olduğunu hissettirdi.

Şiiri ve çiçeği, Yakup Yeşil'in çocukluk arkadaşı, Nimet Yeşil'e teslim etti.

Nimet Yeşil, oğlunun kendisi için yazdığı "Bir süpürgem olsaydı, hayatımın sensiz tarafını süpürürdüm / Bir sözcük olsaydı kaderi değiştirecek, hiç bırakmadan sayıklardım 'sen' diye/ Eğer sen olsaydın sarıldığım sensizlikte, ben ölüme de razıydım anne." dizeleriyle duygu dolu anlar yaşadı.

- "İyi ki varsın..."

Yakup'un ailenin gurur kaynağı olduğunu belirten Yeşil, oğluna ,"Yavrum, böyle anlamlı bir günde beni unutmadığın için çok sağ ol, seni çok seviyorum. İyi ki varsın ve benim oğlumsun." diye seslendi.

Yeşil, kışlalarda vatani görevini yapan çocuklarının yolunu gözleyen tüm annelerin, en kısa zamanda evlatlarına kavuşmaları temennisinde bulunarak Anneler Günü'nü kutladı.



