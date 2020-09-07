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Gündem Evladı dağa kaçırılan baba: Türkiye birdir iki olmayacak
Gündem

Evladı dağa kaçırılan baba: Türkiye birdir iki olmayacak

Muş'ta yaşayan 10 nufuslü Özcan ailesi, 4 yıl önce HDP aracılığıyla dağa götürülen oğulları Atilla'nın da terör örgütü PKK’dan kaçarak güvenlik göçlerine teslim olmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:34:00 -
Evladı dağa kaçırılan baba: Türkiye birdir iki olmayacak

HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan ve salgın nedeniyle memleketine dönen aile, çocuklarından kalan fotoğrafla teselli buluyor. Baba Şemsettin Özcan, "Çocuğumu HDP'liler götürdü. Niye kendi çocuklarınızı göndermiyorsunuz diye sordum. Bana, ‘benim ki okuyor’ dedi. Senin ki okuyor da benim ki niye dağda. Hem de iki kez zorla götürdüler. Oğlum birincisinde kaçıp Yüksekova'da askeriyeye teslim oldu. İkinci kez götürüldüğünden bu yana 4 yıldır kendisinden haber alamadık. Türkiye birdir, iki olmayacaktır. Türk vatandaşı millete zarar vermez. Türk, Kürt, Laz, Çerkez ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Eğer beni duyuyorsan, yine kaçıp gel ve devlete sığın" dedi. Anne Şahinaz Özcan da oğlunun hasretiyle yandığını dile getirerek, "Oğlum neredeyse çık gel artık" diye konuştu.

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