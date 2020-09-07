Evladı dağa kaçırılan baba: Türkiye birdir iki olmayacak

HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan ve salgın nedeniyle memleketine dönen aile, çocuklarından kalan fotoğrafla teselli buluyor. Baba Şemsettin Özcan, "Çocuğumu HDP'liler götürdü. Niye kendi çocuklarınızı göndermiyorsunuz diye sordum. Bana, ‘benim ki okuyor’ dedi. Senin ki okuyor da benim ki niye dağda. Hem de iki kez zorla götürdüler. Oğlum birincisinde kaçıp Yüksekova'da askeriyeye teslim oldu. İkinci kez götürüldüğünden bu yana 4 yıldır kendisinden haber alamadık. Türkiye birdir, iki olmayacaktır. Türk vatandaşı millete zarar vermez. Türk, Kürt, Laz, Çerkez ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Eğer beni duyuyorsan, yine kaçıp gel ve devlete sığın" dedi. Anne Şahinaz Özcan da oğlunun hasretiyle yandığını dile getirerek, "Oğlum neredeyse çık gel artık" diye konuştu.