Evlâd-ı Fâtihân Dergisi 7. sayısını okurlarıyla buluşturdu Serhat şehri Edirne’den büyük bir heyecanla yola çıkarak hem Ülkemizin hem Balkanların her köşesine ulaşan Evlâd-ı Fâtihân Dergisi, 7. sayısında “Eğitim: Niçin ve Nasıl?” kapak konusunu ele aldı.





Eğitimde kadim değerleri önceleyen dergi; Yunus’un deyişiyle kendini bilmenin, Mevlana gibi şekille özü birleştirmenin, Maarif davasında Nurettin Topçu ’yu anlamanın, Sezai Karakoç ’un diriliş ruhunu taşımanın, Fatih’in açtığı, Mimar Sinan ’ın yaptığı yoldan kararlı adımlarla yürümenin önemini vurgularken, beşikten mezara öğrenmek düsturuna atıfta bulunarak farkındalık oluşturmaktadır. Evlâd-ı Fâtihân Dergisi'nin 7.sayısının birbirinden değerli yazılarına göz atalım;



Âdem Apak “Ashâb-ı Suffe” eğitimini, Celal Kırca “Eğitime Dair Kur’an’dan İlkeleri”, Abdullah Taha İmamoğlu “Hz. Peygamber’in Hadisleri Işığında Eğitim Anlayışımızı” ele aldı.



Nurullah Altaş “Nasıl Bir Din Eğitimi? Din Eğitimi mi, Dindar Eğitimi mi?” sorularını cevaplandırırken, Muhammet Altaytaş “Din Eğitimine Muhalefetin Dayanılmaz Hafifliğini” anlattı.



Fehim Ahmet “Gümülcine’de Din Eğitimini”, Salih Cambaz, “Sosyal Sermayenin Azınlık Eğitimi Üzerindeki Rolünü” anlatırken, Cengiz Ömer " Evlad-ı Fatihan’ız Biz! Değerlerimizin Kıymetini Bilir, Ölümüne Savunuruz!” dedi.



Hasan Gümüş, “Eğitim, Uygulamalı Öğretimdir” tanımını örneklendirirken, Musa Öncel “Eğitimde Öğretmen Faktörünü”, Eralp Akman “Çift Kanatlı Eğitim: İlim ve İrfanı” anlattı.



Rıdvan Canım “Balkanlarda Unutulmuş Kadîm Bir Sevgili: Elbasan’ı”, Abas Jahjaı “Makedonya’da Evlâd-ı Fatihân İzleri: İsa Bey Medresesi’ni”, Mensur Nuredin “Balkanlarda İslam ve Sarı Saltık’ı” kaleme aldı.







Hasan Ali Tatar “Bosna-Hersek’te Türkçe” ile umutlandırırken, Kadir İriş “Zağra Müftüsü’nün Hatıraları” ile hüzünlendirdi. Vildan Serdar, “Yaşken Eğitilemeyen Ağaçlar” ile günümüze ayna tutarken, Hasan Karakaya “Edirne’ye Dair Notlarını” paylaştı. Veysi Akın “Edirne Halk Dershaneleri”, Cengiz Bulut “Ressam Hasan Rıza ve Edirne’de Açtığı Numune-i Terakki Mektebi”, Yılmaz Akçaalan “Sanâyi Mektepleri” yazılarıyla tarihi eğitim kurumlarımızı inceledi.



M. Necip Yılmaz “Kınalızâde Ali Çelebi’yi”, Özcan Güner “Şehit Muallim Tevfik Bey’i”, Muharrem İnan “ Örnek Bir Eğitimci: Merhum Mustafa Eker’i” ve Edirne’ye katkılarını aktardı.



Bu sayıda da Evlâd-ı Fatihân diyarını adım adım dolaşırken ardımızda kadim medeniyetimizin silinmez izlerini, üstümüzde ulu kubbelerin koyu gölgesini, altımızda ölümsüzlerin kutlu nefesini, önümüzde ise yeni ufukların müjdesini hissedeceksiniz.



Evlâd-ı Fatihân dergisi her yazısında kadim medeniyetimizin izlerini belirginleştiren vefalı yüreklerin eseridir.

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