0553 313 94 23

Evkur Yeni Malatyaspor'da Gevrek güven tazeledi

- Sarı-siyahlı kulüpte mevcut başkan Adil Gevrek, olağan genel kurulda yeniden göreve seçildi- Kulüp başkanı Adil Gevrek:"Türkiye bu sene Malatya'yı konuştu, inşallah Avrupa da konuşacak. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz"- "Yeni Malatya Stadı'nın yanında bulunan 200 dönüm arazi var, üniversiteden talep ettik. Kentimize ve bölgeye hizmet edecek bir altyapı tesisi kurmayı planlıyoruz"

09 Haziran 2019 Pazar 13:08
Evkur Yeni Malatyaspor'da Gevrek güven tazeledi


MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanlığına Adil Gevrek yeniden seçildi.

Kulübün 4. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Battalgazi Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Neci Şavata'nın yaptığı kongrede, mevcut kulüp başkanı Adil Gevrek tek aday olarak yer aldı. Gevrek, kullanılan 132 oyun tamamını alarak güven tazeledi.


- Gevrek: "Arkadaşlarımızla beraber kulübe hizmet edeceğiz"


Adil Gevrek yaptığı konuşmada, yeni seçilen yönetim kurulunun kulübe hayırlı olmasını diledi.

Yeni yönetimle beraber güzel işler yapmayı arzuladıklarını anlatan Gevrek, "Sizlerin teveccühüyle yeniden Evkur Yeni Malatyaspor'a hizmetkar olmaya çalışacağız. Bizler arkadaşlarımızla beraber kulübe hizmet edeceğiz." dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor'u hep birlikte daha güzel yerlere taşımaya çalışacaklarını aktaran Gevrek, şöyle konuştu:

"Yeni yönetim tekrar hayırlı olsun. Daha önce yönetimde olan arkadaşlarımızın yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz. İnşallah Malatya'mızı ve Malatyaspor'umuzu, delegelerimiz, siyasetçilerimiz, taraftarımız, Malatyalı hemşehrilerimizle yarınlara taşıyacağız. Belki zaman zaman üzüleceğiz, zaman zaman sıkıntılar çekeceğiz ama o günlerde de bir ve beraber olacağız. Allah'ın izniyle Evkur Yeni Malatyaspor'umuzu daha iyi yerlere taşıyacağız. Şehrimizin marka değerini artıracağız. Her yerde Malatya konuşulacak. Türkiye bu sene Malatya'yı konuştu, inşallah Avrupa da konuşacak. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz."

Kulübün hem Avrupa'da hem de ligde adından söz ettirebilmesi için yeni yönetim kuruluyla beraber çalışmalara hemen başlayacaklarını aktaran Gevrek, desteklerini esirgemeyen delegelere teşekkür etti.


- 200 dönümlük alt yapı yatırımı


Adil Gevrek, tesis ihtiyacına dikkati çekerek, bu konudaki planlarını dile getirdi.

Kentte futbolun gelişmesi adına altyapı tesisi kurmak için girişimde bulunduklarını vurgulayan sarı-siyahlı kulübün başkanı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Malatya'nın tesise ihtiyacı var. Türkiye'nin altyapıda tesisleşmesi gerektiğini söylüyorum. Kulüpler Birliği Vakfı'nda bunun çalışmasını başlattık. Yeni Malatyaspor için de böyle bir çalışmaya başladık. Yeni Malatya Stadı'nın yanında bulunan 200 dönüm arazı var, üniversiteden talep ettik. Kentimize ve bölgeye hizmet edecek bir altyapı tesisi kurmayı planlıyoruz. Bu uzun vadeli bir proje. Uzun vadede futbolun gelişmesine katkı sunacak bir çalışmayı hayata geçireceğiz."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:08
  1. Adil Gevrek
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peygamberimizin hayatından! Allah’ın kullarına merhameti
    1. Peygamberimizin hayatından! Allah’ın..
    2. Seyir halindeki otomobil cayır cayır..
    3. Moldova'da siyasi kriz
    4. Ağaçtan düşen şahıs yaralandı
    5. Bodrum koylarını mesken tutan beyaz..
    6. Sulama kanalına düşen hayvanlar için..
    7. Manisalılar mesire alanlarına akın etti
    8. Aydın’da İncir üreticilerine ekşilik..
    9. Diyarbakır’da tatil dönüşü feci kaza:..
    10. Başkale’de 3 bin 200 bağ ot kül oldu
    11. Türkiye’de böyle seçim görülmedi, 13..
    12. Dünya Para Okçuluk Şampiyonası
    13. Dostlarının bazı hallerine tahammül et!
    14. TEM’in Bolu geçişinde trafik akıcı..
    15. Antalya’da günlük yolcu rekoru: "85..
    16. Mezitli’de yazlık sinema sezonu başladı
    17. Haramilerin hevesleri kursaklarında..
    18. Tatilin son gününde beklenen yoğunluk..
    19. Yunusemre’de judo kursu başlıyor
    20. Bakan Kasapoğlu, Konya'da amatör..
    21. Sözleşmeli 20 bin öğretmen alımı..
    22. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    23. Matematiğin eğlenceli hali Tepebaşı’nda
    24. Muhalif isimler de kabul etti! ABD’nin..
    25. Bilgi notu! Çocuk ve şiddet
    26. Tepebaşı’nda çalışmalar temiz bir..
    27. Moldova Cumhurbaşkanı Dodon görevden..
    28. Kocalarınıza sahip çıkın!
    29. Beykoz’da aile pikniği az kalsın..
    30. Keçinin kulağından boynuz çıktı
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler