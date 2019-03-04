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Evkur Yeni Malatyaspor inişe geçti

Süper Lig'de son 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti sürüyor.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:45
Evkur Yeni Malatyaspor inişe geçti

Süper Lig'de son 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti sürüyor.

Süper Lig'in ilk yarısında gösterdiği performansla dikkati çeken Malatya ekibinin ikinci yarıdaki düşüşü devam ediyor.

Sezonun ikinci yarısına 3-2'lik Göztepe galibiyetiyle başlayan Malatya ekibi, 19. haftada Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Ligin 20. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, 21. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 22. haftada Beşiktaş'a 2-1, 23. haftada da Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olarak, taraftarını üzdü.

Ligin 24. haftasından ise sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan sarı-siyahlılar, son 6 hafta taraftarına galibiyet sevinci yaşatamadı.

 

- "Başakşehir karşısında iyi oynamadık"

 

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir karşısında alınan mağlubiyetin kendilerini ve taraftarları üzdüğünü söyledi.

Karşılaşmada Medipol Başakşehir lehine verilen penaltıya tepki gösteren Gündüz, "Evkur Yeni Malatyaspor lehine faul kararı verilmesi gerekirken, aleyhine penaltı kararı verildi. Penaltı kararına tepkiliyiz, böyle bir şey olmaz. Kulüp başkanımız Adil Gevrek de maçın hemen ardından yaptığı açıklamada verilen penaltıyı eleştirdi." diye konuştu.

Erdal Gündüz, Medipol Başakşehir karşısında istedikleri oyunu sergileyemediklerini aktararak, "Medipol Başakşehir karşısında iyi oynamadık. Sakat ve eksik oyuncularımız vardı. Diğer oyuncularımız da formda değildi. İyi bir oyun sergileyemedik. Yönetim, teknik ekip ve oyuncular olarak bir an önce kendimizi toparlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları puan kayıplarının takımda olumsuz bir havaya neden olduğuna değinen Gündüz, "Sakatlık geçiren oyuncular takıma döndüğünde her şeyin normale döneceğine inanıyoruz. Önümüzde Demir Grup Sivasspor maçı var. Bu karşılaşmaya iyi bir şekilde hazırlanarak, puan kayıplarına son vermek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:45
  1. Sivas
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  4. Kayseri
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