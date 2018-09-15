Evinizin girişi sizin aynanız

Evinizin girişi çok önemli. Eve huzurla dönüşü en belirgin hissedilebileceği yer evinizin girişi. Bu bölümün çok fazla eşyayla doldurulmamasıı ve mevcut eşyanın da düzenli olmasını sağlamalısınız. Evin kapısını açıp içeri giren biri için ferahlatıcı bir havanın hissedilmesi önemli. Giriş bölümü kişinin adeta kimliği olarak yorumlanıyor.



Bismillahirrahmanirrahiym...

Evinize gelen misafirlerinize karşı, sizi ve hayata bakışınızı temsil ettiği için; ana girişinizin ve giriş kapınızın canlı bir şekilde düzenlenmesi ev dekorasyonunda büyük önem taşır.



Bol ışık alan, çiçeklerle süslenmiş, düzenli bir giriş olumlu, huzurlu bir ruh haline zemin hazırlar.

Loş, karanlık, ancak sarı ışıkla aydınlatılmaya çabalanmış bir ortam bunun tamamen tersidir. Ortam gibi insanın da ruhu kararır. Kristaller, ayna aydınlığı çoğaltıcıdır.



Güçlendirerek her yöne dağıttığı için buraya pekalâ bir avize asılabilir.

Giriş kapısının karşısında ayna olmamalıdır. Çünkü içeriye giren enerji, aynadan yansıyarak tekrar dışarı çıkacaktır.



Giriş kapısının karşısında tuvalet olmamalıdır. Çünkü evinize giren içeride koku olmasa bile bir kötü koku algılaması ile allak bullak olabilir. Maalesef böyle bir durumda iseniz o tuvalet kapısını aynayla kaplatmayı deneyebilirsiniz.



Giriş kapısının karşısında merdiven de olmamalıdır. Merdivenlerin önüne bitki koyarak görüntüyü kamufle edebilirsiniz.

Giriş kapısının karşısında başka kapı da olmasa iyidir.



Ana girişinizi eve ilk defa gelen birinin gözüyle görmeye çalışmak hataları bulup düzeltmenize yardımcı olur.