Evinizi yaza hazırlamanın yöntemleri
Kışın kasvetli ve soğuk günlerini ardımızda bırakarak, bahar ve yaz aylarının enerjik ruhunu evinize yansıtmanın zamanı geldi.04 Mayıs 2018 Cuma 14:12
BİTKİLERİNİZİ YENİLEYİN
İşe bahçe, teras ya da balkonunuzda yapmanız gereken bakım işlerini planlayarak başlayabilirsiniz. Saksılardaki bitkileri yenileyebilir, minder ve masa örtüsünün kılıflarınıbahar ışığını yansıtan sıcak renklerle değiştirebilirsiniz. Baharın heyecanına uygun cıvıl cıvıl renklerde aksesuarlar kullanarak hızlı bir değişim sağlayabilirsiniz.
HALILARINIZI KALDIRIN KİLİMLERİ ÇIKARIN
Kışın sımsıcak bir duygu veren halılar, havaların ısınmasıyla tam tersi bir etki yaratır. Koyu renkli, büyük halıları kaldırarak bunların yerine hafif kilimler, pastel tonlu dokumalar kullanabilirsiniz.
ODALARA HAREKET KATIN
Koltuklarınızı düz, açık renkli kumaşlar ile kaplayabilirsiniz. Renk seçiminde açık yeşil, açık mavi ya da sarı renk tercih edebilirsiniz. Koltuklarınızın üzerine renkli yastıklar atarak, odaya hareketli bir görünüm kazandırın.
YORUM YAZ