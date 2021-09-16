Evinizi havalandırın yoksa?!

Kış aylarında evlerde, iş yerlerinde ve özellikle kamusal alanlarda yeterli havalandırma yapılmaması hastalıkların da en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. Ancak dış ortam kirliliği, soğuk hava, klima varlığı ve camların açılıp kapanmaya uygun olmamasının ortamın havalandırmasının ihmaline neden olduğunu anlatan Prof. Dr. Demet Karnak, bir saat için bulunulan ortamın 6 kez cam açılarak havalandırılmasını öneriyor.

Özellikle kış aylarında birçoğumuz evimizi havalandırmayı ihmal ediyoruz. Dışarının soğuğunu evimize taşımak istemiyor, pencereleri açsak bile kısa sürede kapatıp ortamı yeterince havalandırmıyoruz. Oysa havalandırılmayan ortamlarda bulunan ve hızlıca çoğalan mantarlar, akarlar ve artıkları, küfler, bakteriler, özellikle verem mikrobu ve virüsler sağlığımızı tehdit ediyor.Konuşma, öksürme ve hapşırmakla ağzımızdan çıkan yüzlerce bazen binlerce parçacığın içinde basil, bakteri ve virüsler bulunur. Bunlara damlacık çekirdeği adı verilir. Bunlar da ortam havasında saatlerce asılı kalabilir. Tıbbi kaynaklar bir saat için bulunulan ortamın 6 kez cam açılarak havalandırılmasını öneriyor. Ancak dış ortam kirliliği, havanın soğukluğu, bazen klima varlığı ve camların açılıp kapanmaya uygun yapılmaması buna engel oluyor. Havalandırması pek mümkün olmayan asansörler, umumi tuvaletler, aşağıya doğru olan iki katlı evler, bilardo-bowling-oyun salonları ve bar gibi gece çalışan iş yerleri bulaşma riski için daha tehlikeli boyut oluşturuyor.Hayatımızın büyük bölümünün okul, iş yeri, toplu taşıma araçları, sağlık kuruluşları, alışveriş merkezleri ve kahvehane gibi kapalı mekanlarda geçiyor. Bu ortamlar ve özellikle damlacık çekirdeklerinin solunması hastalıkların bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırıyor. Özellikle bireysel araç kullanımında havalandırmaya dikkat edilmediği durumlarda da kişinin kendi içtiği sigara ve hastaysa konuşma ve öksürmeyle çıkan damlacık çekirdekleri araç içinde bulunan kişiler için hayati tehdit oluşturuyor.