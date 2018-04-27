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Evinize sera kurmak mümkün

Şehrin gürültüsünden ve kirli havasından sıkılan kişilerin en büyük hayali doğal bir yaşam alanıdır. Doğal yaşamın faydaları ise kişi kendi yetiştirdiği sebze ve meyveleri tüketebilir. Bahçe kurmaya imkanı olmayanlar evinin balkonunu ya da kullanılmayan bir boş odayı değerlendirebilirler.

27 Nisan 2018 Cuma 17:16
Evinize sera kurmak mümkün

BALKONDA SERA

Balkonda sera kurmak için öncelikle balkonun evin güney cehpesinde kalması gerekir. Bunun sebebi, seraların asıl amacının güneş ışığından maksimum seviyede yararlanmak ve havadar bir ortamda oksijen sağlamaktır. Balkon evin güney cehpesine düşüyor ve yeterince güneş alıyorsa (günde en az 5-6 saat devamlı güneş görmeli) balkon sera kurulmasına uygundur.

Sıradaki aşama, serada yetiştirilmek istenen sebzeleri seçmektir. Genellikle domates, salatalık, biber gibi sebzeler tercih edilse de, bazıları çiçek serası kurmak isteyebilir. Bu aşamada dikkat edilecek şey, hangi bitkinin günlük ne kadar suya ve güneş ışığına ihtiyaç duyduğunun belirlenmesidir. Ekilmek istenen bitkilere uygun yer bulunduktan sonra ilk etapta seranın iskeletini hazırlamak gerekir. Bunun için ahşap, metal ya da pvc kafesler kullanılabilir. Balkonun boyutuna göre, tüm balkona mı yoksa balkonun bir kısmına mı kurulacağına göre boyut değişebilir.

-Üst ve yan kısımları açık şekilde yapılan kafesin zeminine istenen şekilde toprak ya da saksılar dizilir. Sebze ya da çiçekler toprağa ekilmeden önce seranın en önemli kısmı olan kaplamasna geçilir.

-Seranın üst kısmında mutlaka kapanabilir bir pencere açılmış olmalıdır. Bu sayede sera hava alabilir. Aynı pencerelerden kafesin yan kısımlarında da bırakılacak şekilde sera iskeletinin üstü ince plastik, cam ya da naylon benzeri ürünlerle kaplanabilir. Bu malzeme şeffaf ya da yeşil renkte olmalıdır.

-Seranın kurulması için inşa edilen bu yapının içine yerleştirilen, yeterince kalın toprak tabakasının üzerine ya da saksılara ekilecek bitkilere ihtiyaç vardır. Her bitkinin ne kadar toprağa ihtiyacı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

-Balkona kurulan seranın güneş olmayan günlerde de aydınlanması için florasan lambaya ihtiyaç vardır. Evden çekilecek bir kablo ile elektrik sağlanarak lamba yakılabilir. Florasanı bitkilerin üzerine, sera iskeletinin üst kısmına monte etmek yerinde olacaktır.

EVDE SERA

Balkonu ya da bahçesi olmayan ancak sera kurmak isteyenler için evlerinin en çok güneş gören odası uygun olabilir. Bunun için balkon serasından farklı olarak hazır bir cam dolap kullanılabilir. Rafları, iskeleti ve kapakları cam olmalıdır. Bu sayede bitkilerin ısı ve ışık ihtiyacı karşılanır. Raflara saksılara ekilmiş bir şekilde yerleştirilen bitkilerin güneş ışığı alamaması sorununu engellemek için florasan ışık kaynağından yararlanılabilir.

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 17:16
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