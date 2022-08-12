Evinizdeki sineklerden ve böceklerden kurtulmanın 10 yolu

Evinizdeki sinek ve böceklerden o berbat böcek ilaçlarını kullanmadan kurtulmak istiyorsanız, tam size göre bir çözümümüz var. Kendinizi ve ailenizi korumak için bu basit ipuçlarını takip ederek, ucuz ama son derece etkili ve doğal çözümleri kullanın.

Öncelikle, böcek ilaçlarının sağlığa ciddi zararları olduğunu unutmayın. Yakın zamanda Toronto’da birkaç üniversitenin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, bu kimyasallar ile çeşitli sağlık sorunları arasında bir ilişki olabileceğini ortaya çıkarmıştır. İnsanların, evlerinde ve bahçelerinde maruz kaldığı bu ilaçlar, kanser, üreme sorunları, sinir sistemi hastalıkları, Parkinson hastalığı, lenfoma, astım ve daha birçok ciddi sağlık sorunu ve ölümcül hastalığa yol açabilir. İşte bu yüzden, bu kimyasal maddelerin doğal alternatifini bulmak çok önemlidir.

Hamam böcekleri genellikle su ve yiyeceklere gelir, haliyle ortada yiyecek ve su bırakmazsanız onları görme ihtimaliniz çok düşüktür.

Kan emici sivrisinekleri kendinizden uzak tutmak için uçucu yağ mumu ve koku yayıcı kullanın. Eğer uçucu yağ içeren mum bulamazsanız evde kendiniz de yapabilirsiniz.

Sineklerle savaşmak için lavanta yağına batırdığınız bir sünger ya da küçük bir sprey şişesinde su ile yaklaşık 30 damla lavanta yağını karıştırarak yapacağınız lavanta spreyi kullanın. Ama seyreltilmemiş uçucu yağın cildinize temas etmemesine özen gösterin. Pencere pervazlarında saksıda fesleğen ya da diğer keskin kokulu otlar yetiştirmek de seçenekler arasındadır.

Marangoz arıları polen taşıyan arılar olarak yabani bitkiler için çok önemlidir. Eğer evinizin çevresinde arı yuvası varsa bu hayvanları öldürmeden evinizden uzaklaştırma işini severek yapacak bir arı yetiştiricisiyle görüşün.

Böceklerden kurtulmanın en kolay yolu önlem almaktır. Eşek arıları bölgelerine çok bağlıdır bu yüzden evinizin etrafına sahte dekoratif eşek arısı yuvaları koymak, problemi daha başlamadan çözecektir.

Örümcekler, portakal kabuğu, nane yağı, zerdeçal, okaliptüs, tarçın ve soğan kokusundan nefret ederler. Sık sık seyahat eden biriyseniz, çantanızda okaliptüs yağı bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Tahtakurusu bulunması ihtimaline karşı bir mendile birkaç damla bu yağdan damlatıp otel odanızdaki çarşaflarınızı silin.

Hamam Böcekleri

Meyve Sinekleri

Sivrisinekler

Sinekler

Karıncalar

Marangoz arıları

Eşek Arıları

Örümcekler

Tahtakurusu

Pis Kokulu Yeşil Böcekler

Özet:

Yiyecek ve içecek kaplarının ağzını asla açık bırakmayın, yemek artıklarından kurtulun ya da pet şişeden hamam böcekleri için tuzak yapın.

Meyve sineklerine tuzak kurmak için yarıya kadar elma sirkesi doldurduğunuz cam bir kavanoza kâğıttan bir huni yapıp yerleştirin.

İdris otu ve limon otu yağı en bilindik sivrisinek kovuculardır.

Bilmeniz gerek en önemli şey, sinekler lavantadan nefret eder. Taze soyulmuş portakal kabukları da sineklerden kurtulmanın süper etkili ve masrafsız yollarından biridir.

Karıncalara, evinizin yiyecek bulmak için doğru yer olmadığını göstermek için bir çay kaşığı izopropil alkol, bir çay kaşığı bulaşık deterjanı ile bir bardak suyu küçük bir sprey şişesinde karıştırın. Köpürene kadar çalkalayın ve karınca yollarının bulunduğu alana sıkın.

Marangoz arıların istila ettiği alana narenciye yağlarından yaptığınız spreyi sıkın. Bu spreyi, çeşitli narenciye kabuklarını 10-15 dakika kaynatarak yapabilirsiniz.

Eşek arılarından kurtulmak için, iki yemek kaşığı bulaşık deterjanını suyla karıştırıp sprey şişesine koyun ve doğrudan evinizin etrafına yerleştirdiğiniz yuvalara sıkın.

Yarım bardak suya yarım bardak elma sirkesi ekleyin ve birkaç damla çay ağacı yağı damlatın. Örümceklerden kurtulmak için evinizdeki köşelere ve gardırobunuza sıkın.

Tahtakurularından kurtulmak için 10 damla okaliptüs yağını bir bardak suya ekleyip iyice karıştırın ve bu karışımı sprey şişesine boşaltın. Tahtakurularını korkutup kaçırmak için bu karışımı çarşaflarınıza ve nevresimlerinize sıkın.

Pis kokulu yeşil böceklerden kurtulmanın en kolay ve güvenli yolu sarımsak spreyi kullanmaktır. Bu böcekleri evinizden uzak tutmak için 2 bardak suya 4 çay kaşığı sarımsak tozu ekleyin ve iyice karıştırıp camlarınızın çevresindeki alanlara ve bitkilere sıkın.

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