Langya henipavirus (LayV) nedir, belirtileri nelerdir?

Langya virüsü belirtileri, Çin'de 30'dan fazla kişide görünmesiyle birlikte gündeme geldi. 2019 yılının sonlarında başlayan koronavirüs pandemisi bitmeden myamun çiçeği virüsü gündeme gelmişti. İstanbul'da görülen Zika virüsünün ardından Covid-19 salgınının çıkış noktası olan Çin'den korkutan haber geldi. Yetkililerin yüzde 75 oranında öldürücü olduğunu duyurduğu virüs ile ilgili olarak "Langya virüsü nedir, belirtileri neler, bulaşıcı mı ve nasıl bulaşır?" soruları gündeme geldi.

İşte, Langya virüsü belirtileri hakkında merak edilenler...

LANGYA VİRÜSÜ NEDİR?

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'den korkutucu haber geldi. İlk olarak 2018 yılında Çin'in Shandong ve Henan bölgelerinde görülen Langya virüsünün adı ve teşhisi konuldu.

Genel olarak hayvandan insana geçen Langya virüsünün en çok kır farelerinden bulaştığı açıklandı. Hayvandan insana bulaşan virüsün belirtileri arasında şiddetli ateşlenme gözlemlendi.

LANGYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çin'de 30'un üzerinde kişide görülen Langya virüsü belirtileri ve semptomları uzmanlar tarafından açıklandı.

Yüksek Ateş

Öksürük

Halsizlik

İştah Kaybı

Mide Bulantısı

Kas Ağrısı

Langya virüsü bulaşıcı mı?

'Net bir mutasyon işareti yok'

Daha bulaşıcı bir forma doğru mutasyona uğradığına dair net bir işaret yok.