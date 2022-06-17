Evinizdeki malzemelerle, yüz tüylerinizden kurtulun

Kadınlarda yüz kıllarının istenmeyen büyümesi, vücutlarındaki yüksek seviyelerde androjenlerden kaynaklanır. Bu tüyler, sağlığınız için tehlikeli değildir, ancak bunlardan kurtulmak en doğal hakkınız. Lazer epilasyon, elektroliz epilasyon veya ağda gibi yöntemler işinize yarayabilir. Ama bu tekniklerin çoğu pahalı veya acı vericidir.

Evinizdeki malzemelerle tarifler...

İçindekiler

1. Yulaf Ezmesi + Bal + Limon Suyu

2. Şeker + Su + Limon Suyu

3. Papaya + Süt

4. Yumurta + Şeker + Mısır Unu

5. Nane Çayı

6. Zerdeçal + Gram Un + Tuz + Süt

7. Ham Papaya + Zerdeçal + Gram Un + Aloe Vera

Yulaf Ezmesi + Bal + Limon Suyu

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı limon suyu

Yulaf ezmesi, kaşıntı ve tahriş gibi birçok cilt rahatsızlığı için harikadır ve özellikle peeling için en ideal malzemelerden biridir. Tüm bu malzemeleri karıştırıp bir macun haline getirin, tüylü bölgeye sürün ve 15 dakika bekleyin. Yaklaşık bir ay sonra sonuçları görmeye başlayacaksınız.

Şeker + Su + Limon Suyu

1 su bardağı şeker

1/4 su bardağı limon suyu

1/4 su bardağı su

Yaygın olarak “şekerleme” olarak bilinen bu teknik, kıl büyümesini azaltma kabiliyeti nedeniyle popülerdir. Yani süreci her tekrarladığınızda, etkisini daha çok gösterecektir. Karışımı bir tava yardımıyla ocakta kısık ateşte kaynatın. Karışımın yanmadığından veya tencereye yapışmadığından emin olun. Ürünümüzün son hali altın rengi olmalıdır. Kullanmadan önce soğumasını bekleyin.

Kılları kökünden çıkarmak için hafifçe vurarak cildinize yapıştırın. Yüz dahil vücudunuzun birçok bölgesinde de kullanabilirsiniz. İşlemin her 4 ila 6 haftada bir tekrarlanması önerilir.

Papaya + Süt

Malzemeler:

½ fincan papaya posası

1 yemek kaşığı süt

Papaya, kıl köklerini genişletebilen ve kılların doğal olarak dökülmesini sağlayan bir enzim olan papain içerir. Ayrıca sütteki laktik asit dış tabakası daha pürüzsüz, daha parlak bir cilt bırakır. Kalın bir macun elde etmek için papayayı sütle karıştırın ve ardından cildinize masaj yaparak uygulayın. Yaklaşık 15 dakika bekletin ve sonra durulayın. İşlemi haftada bir tekrarlayabilirsiniz.

Yumurta + Şeker + Mısır Unu

Malzemeler:

1 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

½ yemek kaşığı mısır unu

Bu malzemeleri bir kasede karıştırın. Yumurta akı cilt tonunuzu iyileştireceği ve yüzünüzde epilasyon sürecine yardımcı olan ince bir film oluşturacağı için burada çok önemlidir.

Nane Çayı

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kuru nane

4 veya 5 taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

Nane çayının antiandrojenik bir element olarak etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu, istenmeyen yüz kıllarının giderilmesine tamamen yardımcı olabileceği anlamına gelir. Günde iki kez içerseniz hormonlarınızı dengeleyebilir ve istenmeyen kılların büyümesini azaltabilirsiniz.

Zerdeçal + Gram Un + Tuz + Süt

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zerdeçal tozu

½ fincan gram un

½ fincan soğuk süt

1 yemek kaşığı tuz

Hindistan’daki insanlar gereksiz kıllardan kurtulmak için uzun süredir zerdeçal kullanıyorlar. Bu bileşen antiseptik ve antibakteriyel özelliklere sahiptir, bu da cildinizi yenilenme işlemi sırasında koruyabileceği anlamına gelir.

Zerdeçal, tuz, süt ve gram unu pürüzsüz bir macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Daha sonra kurtulmak istediğiniz tüylü bölgeye uygulayın. 5 dakika boyunca nazikçe ovalayın. Kurumasını bekleyin ve 10 dakika sonra durulayın. Haftalık olarak tekrarlayabilirsiniz.

Ham Papaya + Zerdeçal + Gram Un + Aloe Vera

Malzemeler:

2 yemek kaşığı çiğ papaya ezmesi

2 yemek kaşığı aloe vera jeli

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu

2 yemek kaşığı gram un

Aloe vera sizi UV ve gama radyasyonunun cildinize verdiği zararlardan koruyabilir ve jeli, tüy alma sürecinde size yardımcı olabilecek nemlendirici özelliklere sahiptir. Bu bitkinin jelini tüm bu diğer bileşenlerle karıştırdığınızda, yüzünüz için mükemmel macuna sahip olursunuz. Yüzünüze uygulayın ve yıkamadan önce 20 dakika bekleyin. Haftada 3 ila 4 kez kullanın.