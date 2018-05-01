Evinizde şık çalışma alanları oluşturmak mümkün
Evde şık bir çalışma alanı oluşturmak için bazı detaylara önem vermek gerekiyor. Odanızın dekorasyonuna başlamadan önce bir renk belirleyin.01 Mayıs 2018 Salı 11:39
SİYAH ENERJİ ARTTIRICI ÖZELLİĞE SAHİP
Siyah renk; genelde ev ofis olarak kullanılan yerlerde, yatak odası ve salonda daha çok tercih ediliyor. Dekorasyonda kullanımı zor olsa da enerji artırıcı bir özelliğe sahip.
KREM RENGİ KULLANILIYOR
Dekorasyonda sarı ve yeşil renk, daha çok krem rengi ile kullanılıyor. Bu renkler, tercih edilen yeri daha geniş ve enerjik gösteriyor. Ayrıca dekoratif eşyalar da evin dizaynında önemli bir yere sahip.
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