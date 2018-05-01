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Evinizde şık çalışma alanları oluşturmak mümkün

Evde şık bir çalışma alanı oluşturmak için bazı detaylara önem vermek gerekiyor. Odanızın dekorasyonuna başlamadan önce bir renk belirleyin.

01 Mayıs 2018 Salı 11:39
Evinizde şık çalışma alanları oluşturmak mümkün

SİYAH ENERJİ ARTTIRICI ÖZELLİĞE SAHİP

Siyah renk; genelde ev ofis olarak kullanılan yerlerde, yatak odası ve salonda daha çok tercih ediliyor. Dekorasyonda kullanımı zor olsa da enerji artırıcı bir özelliğe sahip.

KREM RENGİ KULLANILIYOR

Dekorasyonda sarı ve yeşil renk, daha çok krem rengi ile kullanılıyor. Bu renkler, tercih edilen yeri daha geniş ve enerjik gösteriyor. Ayrıca dekoratif eşyalar da evin dizaynında önemli bir yere sahip.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:39
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