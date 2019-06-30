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Evinizde mis kokulu katkı maddelerinden uzak ketçap hazırlamaya ne dersiniz?

Bu tarifi yapmaya başladıktan sonra bir daha hazır ketçap yemek istemeyeceksiniz.

30 Haziran 2019 Pazar 14:37
Evinizde mis kokulu katkı maddelerinden uzak ketçap hazırlamaya ne dersiniz?

Kabul edelim ki birçok kişi özellikle patates kızartması yerken sos olarak ketçabı tercih ediyor. Uzmanlar ketçabın içerdiği koruyucu maddeler nedeniyle sağlık için faydalı olmadığını vurguluyor. Buna rağmen domatesli bu sos her evde kullanılıyor. Çocuklarınızı ve sevdiklerinizi bu sostan korumak istiyor aynı zamanda onların alışkanlıklarına da saygı mı duymak istiyorsunuz? İşte, ev yapımı ketçap tarifi:

Malzemeler:

  • 3 adet domates
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1-2 diş sarımsak
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1.5 yemek kaşığı nişasta
  • 2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • Arzuya göre 1-2 adet karanfil

Domateslerin kabuklarını soyup, 2 yemek kaşığı yağ döktüğümüz tencereye alıyoruz.

Domatesler pişerken bir kasede salça ve 1 yemek kaşığı nişastayı güzelce karıştırıyoruz.

Tencereye yarım yemek kaşığı nişastayı ekliyoruz.

Tuz ve şekeri de tencereye ilave ediyoruz.

Pişen domatesin içerisine rendelediğiniz sarımsaklarını ekliyoruz.

Ardından sirke ve karanfiller de tencereye giriyor.

Domatesleri ocaktan almadan önce domatesli-nişastalı karışımı ilave ediyoruz.

Birkaç dakika daha kaynayan ketçabı ocaktan alıp, kavanozlara boşaltıyoruz.

Afiyet olsun. 

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:37
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