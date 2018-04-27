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Evinizde hazırlayacağınız bu çay ile uyku probleminizi giderin

Sıcakların da yaklaşmasıyla bir çoğumuzun yaşadığı uyku problemleri artış göstermektedir. Ancak uyku problemini evimiz de hazırlayacağımız doğal çay sayesinde gidermek mümkün.

27 Nisan 2018 Cuma 16:32
Evinizde hazırlayacağınız bu çay ile uyku probleminizi giderin

İŞTE UYKU DOSTU LAVANTA ÇAYI TARİFİ

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı papatya çayı

1 tatlı kaşığı ıhlamur çayı

1 tatlı kaşığı lavanta çay

2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

2 bardak kaynar suyun içinde tüm çayları karıştırıp demleyin. 15 dakika sonra süzüp, yatmadan bir saat önce 1 bardak için.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:32
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