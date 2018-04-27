Evinizde hazırlayacağınız bu çay ile uyku probleminizi giderin

İŞTE UYKU DOSTU LAVANTA ÇAYI TARİFİ

MALZEMELER:

1 tatlı kaşığı papatya çayı



1 tatlı kaşığı ıhlamur çayı

1 tatlı kaşığı lavanta çay

2 su bardağı su

HAZIRLANIŞI

2 bardak kaynar suyun içinde tüm çayları karıştırıp demleyin. 15 dakika sonra süzüp, yatmadan bir saat önce 1 bardak için.



Afiyet olsun.