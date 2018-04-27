Evinizde hazırlayacağınız bu çay ile uyku probleminizi giderin
Sıcakların da yaklaşmasıyla bir çoğumuzun yaşadığı uyku problemleri artış göstermektedir. Ancak uyku problemini evimiz de hazırlayacağımız doğal çay sayesinde gidermek mümkün.27 Nisan 2018 Cuma 16:32
İŞTE UYKU DOSTU LAVANTA ÇAYI TARİFİ
MALZEMELER:
1 tatlı kaşığı papatya çayı
1 tatlı kaşığı ıhlamur çayı
1 tatlı kaşığı lavanta çay
2 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
2 bardak kaynar suyun içinde tüm çayları karıştırıp demleyin. 15 dakika sonra süzüp, yatmadan bir saat önce 1 bardak için.
Afiyet olsun.
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