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Aktüel

Evinin terasını "Hint keneviri bahçesine" dönüştürmüş

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:45:21 -
Evinin terasını "Hint keneviri bahçesine" dönüştürmüş

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, evinin terasında Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sutaşı Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin teras katında saksılara ekilmiş 410 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Evde, kurutulmaya bırakılan 2 pakette 1 kilo 566 gram esrar da bulan ekipler, şüpheli S.Ş'yi gözaltına aldı.

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