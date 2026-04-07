Dünya Evinin önündeki ağacı budadı: 2.2 milyon ceza yedi
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
San Francisco’da ev sahibi, evinin önündeki kamuya ait ağaçları izinsiz budadığı için 2.2 milyon (50.000 dolar) ceza aldı; sigorta tavsiyesi ile belediye kuralları çelişti.

ABD’nin San Francisco kentinde bir ev sahibi, evinin önündeki ağaçları budadığı için 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Sigorta tavsiyesiyle yapılan işlem, ağaçların kamuya ait olması nedeniyle yasa dışı sayıldı.

Uzmanlara göre birçok şehirde kaldırım ve yol kenarındaki ağaçlar belediyeye ait kabul ediliyor. Bu nedenle bu ağaçlara yalnızca yetkili ekipler müdahale edebiliyor.

Ev sahipleri iyi niyetle hareket etse bile, izinsiz budama ciddi cezalar doğurabiliyor. Üstelik bir dalın düşerek zarar vermesi durumunda sorumluluk tamamen müdahaleyi yapan kişiye yüklenebiliyor.

Olayın en dikkat çekici noktası ise sigorta şirketlerinin risk azaltma talepleri ile belediye kurallarının çoğu zaman çelişmesi. Ev sahipleri hızlı aksiyon almak isterken, bu durum hukuki sorunlara yol açabiliyor.

