  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halil Boy (26), yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 02:10:00 -
Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 23.00 sıralarında Adana merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde yürüyen Halil Boy, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Boy'a 6 el ateş eden şüpheli, daha sonra motosiklete binip, olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunla sol göğsünden yaralanan ağır şekilde Boy, yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Boy'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı