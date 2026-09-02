Evinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde evinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Z.F.Y., yakınları ve mahalle sakinlerinin araması sonucu evlerinin yakınındaki sulama havuzunda ölü bulundu.
Benlik Mahallesi'nde yaşayan H.Y. ve eşi N.Y, evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki kızları Z.F.Y'yi göremeyince arama başlattı.
Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Küçük kız, evinin yakınlarındaki sulama havuzunda ölü bulundu. Aileyi yıkan olay sonrası çocuğun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.