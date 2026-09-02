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Gündem Evinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Gündem

Evinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu

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Evinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'nde evinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Z.F.Y., yakınları ve mahalle sakinlerinin araması sonucu evlerinin yakınındaki sulama havuzunda ölü bulundu.

Benlik Mahallesi'nde yaşayan H.Y. ve eşi N.Y, evlerinin önünde oynayan 3 yaşındaki kızları Z.F.Y'yi göremeyince arama başlattı.

Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı. Küçük kız, evinin yakınlarındaki sulama havuzunda ölü bulundu. Aileyi yıkan olay sonrası çocuğun cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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