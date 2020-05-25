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Aktüel

Evinin önünde otururken kolundan vuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinin önünde oturduğu sırada açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 00:44:54 -
Evinin önünde otururken kolundan vuruldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi evinin önünde oturduğu sırada açılan ateş sonucu kolundan yaralandı.


Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Osmanlar Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre Barış A. ailesi ile birlikte oturduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu kolundan yaralandı. Barış A.’nın yaralandığını fark eden yakınları durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Barış A.’nın hayati tehlikesi bulunmazken köye gelen jandarma ekipleri silahlı yaralama olayını gerçekleştiren kişiyi bulmak için çalışma başlattı.


Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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