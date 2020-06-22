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Evinin bahçesinde ekili kenevir ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 136 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 10:40:05 -
Evinin bahçesinde ekili kenevir ele geçirildi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 136 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Ansızca Mahallesi’nde yasa dişi kenevir bitkisinin ekildiği yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan 14’cü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Ulucak Jandarma Karakol ekiplerince Ansıza yolu küme evleri mevkisinde düzenlen operasyonda, C.G. isimli şahsın ev ve eklentisinde yapılan aramada evin bahçesinde bulunan müştemilatta ekili vaziyette bakımları yapılmış toplam 136 kök kenevir bitkisinin bulundu. Operasyonda gözaltına alınan C.G. isimli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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