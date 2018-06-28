Evini hint keneviri bahçesine çeviren şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) ekiplerinin yaptığı çalışmada, Kuşadası Türkmen Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Yapılan araştırmada evin içinde saksılarda yetiştirilmiş 17 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili Hint kenevirlerini yetiştiren T.M.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.