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Aktüel

Evini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:55:30 -
Evini ateşe verdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, sahibi tarafından ateşe verildiği iddia edilen ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi Bakır Sokağı'nda 2 katlı bir evde yangın çıktı.

Evini kundakladığı iddia edilen M.Y, alevlere ilk müdahaleyi yapmaya çalışan vatandaşları binaya yaklaştırmadı.

M.Y, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini de engellemeye çalışınca polis tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, alevlerin çevredeki binalara sıçramasını önleyerek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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