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Gündem Evine uyuşturucu düzeneği kurdu! Tutuklandı
Gündem

Evine uyuşturucu düzeneği kurdu! Tutuklandı

Düzce'de evinin bodrum katına uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 12:22:00 -
Evine uyuşturucu düzeneği kurdu! Tutuklandı

Düzce’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yeni Mahalle mevkisinde kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.D'nin ikametine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, bodrum katta uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş özel düzenekle karşılaştı.

Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 51 kök kenevir bitkisi ve bir miktar uyuşturucu maddeye el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.D, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından tutuklandı.

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