  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı
Yerel

Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı

Adana’da motosikletiyle ailesiyle birlikte evine dönen Erhan Yurdunmalı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 09:56:00 -
Evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı

Eşi ve çocuklarıyla motosiklette evine dönen Erhan Yurdunmalı, Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırıda Erhan Yurdunmalı, sahipsiz köpekler tarafından sağ baldırından ısırıldı.

Olay anını anlatan Yurdunmalı, "Eşim beni aradı, markette olduklarını söylediler. İş dönüşü onları aldım. Evimize 500 metre kala köpekler yoğun şekilde oradaydı. Oradan geçerken saldırıya uğradık. Motosikleti süremedim, sürsem çocuklarım veya eşim zarar görecekti. Yada kaza yapacaktım. Mecburen durmak zorunda kaldım, durduğum an ısırdı zaten" dedi.

Kendisinde de hayvan sevgisi olduğu söyleyen Yurdunmalı, "Daha önce hayvan besledik ama bu şekilde olmaz. Çocuklarım zarar görseydi bunun hesabını kim verecekti. Ağır bir hasarda alabilirdim. Yetkililere buradan sesleniyorum, bu köpekler zarar görmeden toplatılsın” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23