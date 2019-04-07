Evine dönerken uğradığı silahlı saldırıda öldü Hatay'ın İskenderun ilçesinde bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Mehmet Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde pompalı tüfekle açılan ateş sonucuMehmet Yılmaz (37) yaşamını yitirirken, bir kadın da hafif yaralandı.



Olay, dün gece saatlerinde Meydan Mahallesi 516 sokakta meydana geldi. Bakkaldan alışveriş yaparak evine giden Mehmet Yılmaz'a iddiaya göre Mehmet A., pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Silahlı saldırıda Mehmet Yılmaz ile adı açıklanmayan bir kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardanMehmet Yılmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Şüpheli Mehmet A., olayda kullandığı tüfeği bırakarak kaçtı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

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