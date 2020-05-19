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Evinden çıkamayan ailenin Türk Bayrağını zabıta ekipleri getirdi

Antalya’da yaşayan Kara ailesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını evlerinde kutlamak için Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden bayrak talebinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:45:02 -
Evinden çıkamayan ailenin Türk Bayrağını zabıta ekipleri getirdi

Antalya’da yaşayan Kara ailesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını evlerinde kutlamak için Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden bayrak talebinde bulundu. Ekipler Türk bayrağını Kara ailesine bayrağı teslim ettiler. Kara ailesi getirilen bayrağı öperek astı ve ekipler ile birlikte İstiklal Marşı okudu.


Serik ilçesinde yaşayan ve 65 yaş üstü oldukları için sokağa çıkamayan Kara ailesi, zabıta ekiplerinden Türk bayrağı istedi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bayrak istediklerini dile getiren Asiye Kara, "Bizim içimizden şöyle geldi. Zabıta ekiplerinden, belediyeden bayrak istedik. Bayrağı getirdiler. Biz de bu bayrağı kutlamak için, yakınlarımıza torunlarımıza akrabalarımıza gidemediğimiz için bayrak astık. İstiklal marşını okuduk. İçimizden öyle geldi. Biz de bu bayramı böyle kutluyoruz. Bu bayramın böyle buruk geçtiği için üzüldüm. Her zaman şenlikli geçiyordu. Bu sefer hastalık yüzünden buruk geçti. Herkese geçmiş olsun inşallah bunu da atlatırız" diye konuştu.

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