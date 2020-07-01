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Yerel

Evinden cephanelik çıkan adamın bahanesi şaşırttı

Samsun'da, evinden ruhsatsız çok sayıda silah çıkan adam, "koleksiyon yapıyordum" diyerek kendini savundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 11:23:00 -
Evinden cephanelik çıkan adamın bahanesi şaşırttı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsa ait 2 eve yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah çıktı. Gözaltına alınan şahıs "koleksiyon yaptığını" söyledi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kanlıgüney Mahallesi ve Mevlana Mahallesi'nde B.O.'ya (43) ait evlere baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 81 adet mermi ve 66 adet dolu av fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.O., Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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