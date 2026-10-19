Evinden ayrıldı, bir daha dönmedi: Yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzurum’un Pazaryolu ilçesinde Alzheimer hastası bir kadın, ormanlık alanda hayatını kaybetmiş halde bulundu.
Pazaryolu ilçesi Kuymaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülkız Kurt'un (75) evde olmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye, jandarma, AFAD ve JAK ekipleri yönlendirildi.
Arama çalışmalarında, evin bir kilometre uzağındaki ormanlık alanda, Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı.
Kurt'un cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi.