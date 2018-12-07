Evinde yangın çıkan yaşlı kadını, komşuları kurtardı

İzmir'in Tire ilçesinde evinde çıkan yangında mahsur kalan Mukaddes Balcı'yı (80) komşuları kurtardı. Dumandan etkilenen Balcı'ya, olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.



Dere Mahallesi, Mehmet Bey Sokak'taki Mukaddes Balcı'nın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden komşuları, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi, ardından da eve girerek mahsur kalan Balcı'yı kurtardı. Dumandan etkilenen Balcı'ya, gelen sağlık ekipleri müdahale ederek, oksijen tedavisi uyguladı.



Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.