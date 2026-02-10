  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Evinde otururken kamyonet çarptı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşanan olayda, evinde oturduğu sırada geri manevra yapan bir kamyonetin çarptığı duvardan kopan parçaların altında kalan bir kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinde oturan adam, geri manevra yapan kamyonetin çarptığı duvarın kopan parçalarının altında kalarak yaralandı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UH 2239 plakalı kamyonet sürücüsü M.K., geri manevra yaptığı sırada aracı, komşusu Ahmet Kılıç’ın evinin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan duvardan kopan tuğlalar, o sırada evinin solunda oturan Ahmet Kılıç’ın üzerine devrildi.

Kılıç yaralanırken, büyük korku yaşayan ev halkı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kılıç’ı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

