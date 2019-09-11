Evinde esrarla yakalandı Anamur’da bir kişi, evinde yapılan aramada 40 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Anamur’da bir kişi, evinde yapılan aramada 40 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde yetiştiriciliği yaptığı ihbar edilen T.E. isimli şahsın ikametinde yaptıkları aramalarda 40 gram esrar maddesi ile 21 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili T.E gözaltına alındı.

Polisteki sorgulaması tamamlanan T.E. adliyeye sevk edildi.

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