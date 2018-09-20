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Evinde esrar bulunan HDP'li Başkan Yedibela, gözaltına alındı

Evinde ve aracında esrar bulunan HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya ve eşi gözaltına alındı.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:42
Evinde esrar bulunan HDP'li Başkan Yedibela, gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Savur İlçe Başkanı Yedibela Kızılkaya'nın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kızılkaya'nın eşi ile birlikte İzmir'e gittiğini öğrenen polis, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İki ilin Emniyet Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, Kızılkaya'nın aracı durdurularak arama yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aramada araçta esrar maddesi bulunurken, Kızılkaya ve eşi gözaltına alındı. Kızılkaya'nın Savur'daki evinde de arama yapan polis, burada da esrar ele geçirdi. Sattıkları uyuşturucuların paralarını terör örgütü PKK'ya aktardıkları ileri sürülen Kızılkaya ve eşi, getirildikleri Mardin Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) telefonla ulaştığı HDP Mardin İl Eş Başkanı Eylem Amak, Kızılkaya'nın birkaç ay önce görevden alındığını ve ilçede kongre hazırlıkları yaptıklarını savundu.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 15:42
  1. Mardin
  2. İzmir
  3. HDP
  4. yedibela kızılkaya

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