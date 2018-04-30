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Evinde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Denizli'nin Çameli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Yıldırım düşmesi sonucu evindeki bilgisayarıyla ders çalışan bir lise öğrencisi yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:39
Evinde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Alınan bilgiye göre, Çameli Anadolu Lisesi öğrencisi Edanur Hoplar (16) Gürsu Mahallesi'ndeki evinde bilgisayarda ders çalıştığı sırada ikametin yakınına yıldırım düştü.

BİLGİSAYARDAN AKIMA KAPILDI!

Bu sırada evdeki elektrikli aletler zarar gördü, arızalanan bilgisayardan akıma kapılan Hoplar, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hoplar'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 14:39
  1. denizli
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