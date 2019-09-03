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Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor

Evinde 500 adet çiçeğe bakan Firdes Güler, çocukluk yaşlarından beri ilgi duyduğu çiçeklere evinde gözü gibi bakıyor.

03 Eylül 2019 Salı 12:50
Evinde 500 saksı çiçekle yaşıyor

Evinde 500 adet çiçeğe bakan Firdes Güler, çocukluk yaşlarından beri ilgi duyduğu çiçeklere evinde gözü gibi bakıyor. Güler, çiçeklerin kolesterolüne iyi geldiğini söylüyor.


Edirne’nin ilçesi Keşan’da yaşayan 65 yaşındaki Firdes Güler yalnız yaşadığı evinde kendisini çiçeklerine adadı. Çocukları evlenip yuvadan uçan ardından eşi vefat eden Güler, evinde yalnız kaldı. "Yalnız kalınca daha çok onlara yöneldim, kızım bana ’uğraşılır mı anne bu kadar çiçekle?’ diyor, oysa ben onlarla nasıl mutluyum, biliyor musun. Bu kış benim kolesterolüm yüksekti, bir ay önce gittim tekrar ölçtürdüm baktım normale dönmüş. Çiçekler düşürdü benim kolesterolümü mutluyum" diyerek çiçeklerle ilgilenmenin sağlığına iyi geldiğini söyledi.


Evinde yaklaşık 500 saksı bitki baktığını belirten Güler, "Geçenlerde oğlan bana anne saysana çiçekleri dedi ama ben hiç saymadım ama 500 saksıyı geçmiştir. İçerileri de çiçekle dolu. Her camımda çiçek var" diyerek en çok sardunya çiçeğinin olduğunu ve kendisine yetecek kadar da sebze yetiştirdiğini ifade etti.


İsteyenlere çiçek de veren Firdevs Hanım, "Biri ister veririm, saksıyla da veriyorum, ama diyorum ki ben veririm ama sizde kurur onlara benim gibi bakamazsınız" diyerek gözünden bile sakındığı çiçeklerine kimsenin onun gibi bakamayacağından korktuğunu dile getirdi ve ekledi "İnanmazsın benim denizde de evim var, ben çiçeklerim için denize de gitmiyorum burada daha mutluyum. Gidemiyorum çünkü onlar da bir canlı, ilgi istiyor bakım istiyor. Kızım bana kızıyor, diyor ki ’seneye bu kadar çok ekme’, diyorum ’seneye daha çok ekeceğim’, elim ayağım tuttuğu kadar çiçek ekeceğim" diye konuştu.


Çiçek bakımının oldukça zahmetli olduğunu anlatan Güler, "Günde en az 3 saatim gidiyor. Dün mesela bütün gün uğraştım, sarı yapraklarını topladım, kuru çiçeklerini topladım. Benim tek işim bu da değil üstelik. Kur’an okuyorum, mevlit okuyorum, cenaze yıkıyorum. Çok işim var ama çok mutluyum, bir çocuk nasıl yeni bir oyuncak alır da mutlu olur ya, ben onlarla uğraştığım zaman o kadar mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.


Çiçekleriyle konuştuğunu da söyleyen Güler, "Önceden bir çoğunun isimleri vardı. Şimdi artık isimleri bıraktım, ’hepinizi çok seviyorum sakın üzülmeyin, hepinizi ayrı ayrı seviyorum’ diyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 12:50
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