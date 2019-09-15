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Evindar’ın Milli Takıma uzanan örnek yaşam hikayesi

10 yaşında öksüz kalan ardından güreşe heves salarak Elazığ’ın ilk tek bayan güreşçisi olan13 yaşındaki Evindar Demirbağ, Milli Takım’a girdi.

15 Eylül 2019 Pazar 11:10
Evindar’ın Milli Takıma uzanan örnek yaşam hikayesi

10 yaşında öksüz kalan ardından güreşe heves salarak Elazığ’ın ilk tek bayan güreşçisi olan13 yaşındaki Evindar Demirbağ, Milli Takım’a girdi. Dedesi ve babaannesiyle yaşadığı evde onlara yardım edip bir taraftan da eğitimini ve antrenmanlarını sürdüren Demirbağ, Türkiye’yi dünyada temsil etmek istiyor.


Geçtiğimiz yıl 38 ilden 380 sporcunun katılımıyla Ankara’da yapılan 12-13 yaş Güreş Şampiyonası’nda ilk 10’a giren, bu yıl da Tekirdağ’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’nda 7. olan Evindar Demirbağ, başarısıyla Milli Takım kampına çağrıldı. Milli Takım kampında eğitim alan Demirbağ, döndüğü Elazığ’da antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.


2016 yılında annesini kaybeden ve çocuk yaşında dedesi ile babaannesinin yanına yerleşen küçük sporcu, okul sonrası antrenmanlarını yapıp, ardından ise dedesi ve babaannesine ev işlerinde ve hayvancılıkta yardım ediyor. Önümüzdeki yıl Milli Takım’la Balkan Şampiyonası’nda mücadele etmeye hazırlanan Evindar, ilerleyen süreçte Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece almak istiyor.


Güreşe üç yıl önce başladığını söyleyen Evindar Demirbağ, “Elazığ’ın ilk ve tek bayan güreşçisiyim. Geçen sene Ankara’da 10. oldum. Bu sene de Türkiye 7.’si oldum. 3 yıl önce burada arkadaşlarım güreş yapıyordu, ben de çok merak ettim. Geldim buraya yaptıklarını gördüm. Öğretmenime söyledim ve bana ’atletizm mi, güreş mi’ diye sordu. Bende güreşi seçtim ve devam ediyorum” dedi.



“Ev işlerine yardım ediyorum”


Babaannesi ve dedesiyle kaldığını söyleyen Demirbağ, “Babaannemin ayağı ağrıyor, biraz yaşlılar. O yüzden ben ev işlerine yardım ediyorum. Bulaşık yıkıyorum, yerleri siliyorum, toz alıyorum. Bazen inek sağıyorum. Güreşe de devam etmek istiyorum. Hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak. İnşallah olurum. Mili Takım kampında her şeyi öğrendim. İnşallah seneye Türkiye Şampiyonu olup gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



"Cansız mankenle antrenman yapıyor"


Evindar’la ilgili bilgi veren antrenörü Muhammet Abacıoğlu ise, “Evindar okulumuzda en güçlü kızlarımızdan birisi. İçinde bir güreş yapma ateşi vardı. Onun talebi üzerine bizde kabul ettik ve kızımızdan istediğimiz performansı alıyoruz. Yavaş yavaş merdivenin basamaklarını çıkıyor. Ankara’da 10. oldu, Tekirdağ’da 7. oldu. Elazığımızın ilk ve tek bayan güreşçisi. Milli Takım kampına da davet edildi. Bundan sonraki hedefimiz onu 1. basamağa çıkarmak. İnşallah Yasemin Adar ablası gibi şampiyon olur. Cansız mankenimiz var. Evindar kızımız cansız mankenlerle antrenman yapıyor. Bu bir başarı göstergesi. Kızımızı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Kızımızı sporla hayata bağladık”


Evindar’ın 3 yıl önce annesini kaybettiğini anlatan Abacıoğlu, “Biz kızımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sporla hayata bağladık, daha da güçlü olmasını sağladık. Kızımız dedesi ve nenesiyle yaşıyor. Evde ev işlerini yapıyor, sonra antrenmana geliyor. Antrenmandan sonra hem ödevini yapıyor hem de inekleri sağıyor. Yani tam bir azim hikayesi” diye konuştu.


Torununun 3 sene önce annesini kaybettiğini dile getiren dedesi Hüseyin Demirbağ (64) ise, “Sahipsiz kaldı ve ben yanıma aldım. 4 kardeşi ise babasının yanında. Evindar’ı okula verdim. Daha sonra ise güreşe gönderdik. Hem okulu devam ediyor hem de güreşe gidip geliyor. Milli Takım istedi ve Evindar Ankara’ya gitti. Biz istiyoruz ki Evindar güreşi bırakmasın. Gücümüz yoktur, devletimizin de desteğini bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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